В районе Брянской области после атаки ВСУ нарушено электроснабжение

Вооруженные формирования Украины атаковали административный центр Суземского района Брянской области. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил глава региона Александр Богомаз в мессенджере.

По его данным, в результате атаки в районе нарушено электроснабжение. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ночью 25 июля ВСУ предприняли очередную попытку атаковать приграничные регионы РФ. Как сообщило Министерство обороны России, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские военные также уничтожили два надводных беспилотника в Черном море, которые направлялись к полуострову.

В Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее подполье сообщило об уничтожении состава с тяжелой техникой ВСУ в Черкасской области.