На Крымском мосту перекрыли движение

Движение по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом говорится в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Находящимся на мосту и в зоне досмотра автомобилистам посоветовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По состоянию на 13:00 мск со стороны Керчи проезда по мосту ожидали около 250 автомобилей. К 17:00 это число увеличилось до 467 машин.

Напомним, в Крыму введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, подразумевающий наличие подтвержденной информации о возможности совершения теракта в регионе.

Крымский мост — стратегически важный объект, и все транспортные средства, движущиеся по нему, обязаны проходить обязательный контроль и досмотр в целях обеспечения безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на российскую столицу.