На Крымском мосту увеличивается очередь из автомобилей

Очередь на подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные канала об оперативной обстановке на транспортном переходе через Керченский пролив.

В сообщении говорится, что у 12:00 по московскому времени в очереди со стороны Керчи находятся 204 транспортных средств. Отмечается, что время ожидания составляет около часа. Со стороны Таманского полуострова пробок нет.

На данный момент проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Власти Крыма предлагают добираться до материковой части России по альтернативным маршрутам через новые регионы РФ — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.

Меры безопасности на Крымском мосту были усилены после попытки подрыва объекта со стороны ВСУ. Впервые киевский режим совершил террористической акт в октябре 2022-го года. Тогда террористы спрятали взрывное устройство в грузовике, который ехал по мосту. Оно сдетонировало, из-за чего было повреждено шоссейное полотно.

Второй раз ВСУ предприняли попытку подорвать мост в июле 2023-го года. Тогда киевский режим атаковал объект с помощью надводных беспилотников.

Ранее мы сообщали, что россияне начали отменять отпуска в Крыму и Краснодарском крае.