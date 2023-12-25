На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось, говорится в публикации канала об оперативной обстановке на мосту.

Ранее в нем же появилось сообщение о приостановке движения автомобильного транспорта. Причины ограничений не уточнялись. Ограничения действовали чуть менее часа.

С начала специальной военной операции киевский режим устроил два теракта на Крымском мосту. Первый – произошел в октябре 2022 года. Тогда террористы заложили взрывное устройство в грузовик, следовавший из Краснодарского края. Ночью оно было активировано. В результате инцидента было повреждено шоссейное полотно.

Второй теракт был организован в июле 2023 года. Тогда киевский режим совершил его при помощи надводных беспилотников. В результате трагедии погибли люди – мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была доставлена в больницу с травмами.

В октябре 2023 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что все восстановительные работы на Крымском мосту были завершены с опережением срока.