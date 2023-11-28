На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, следует из сообщения информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщение.

По каким причинам были приняты такие меры, не уточняется.

О временной прекращении движения автотранспорта на Крымском мосту сообщается регулярно. 14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о полном открытии Крымского мосту с опережением сроков на 18 дней. В июле ВСУ атаковали Крымский мост с помощью надводных беспилотников, в результате чего объект был поврежден и погибли люди – мужчина и женщина из Белгородской области.

Ранее Министерство транспорта Республики Крым сообщило о приостановке работы керченской паромной переправы.

В воскресенье, 28 ноября, на полуостров обрушился циклон, который принес мощнейший за всю историю Крыма ураган. Более 40 тысяч крымчан остались без электричества. В городах республики были повалены деревья и зафиксированы разрушения.