На крыше психиатрической больницы в Яхроме произошел пожар
Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел на крыше психбольницы в Яхроме
Фото: [flickr.com]
В Яхроме произошло возгорание крыши нежилого здания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС России. Пожар вспыхнул в Дмитровском городском округе на Вокзальной улице.
Согласно предоставленной информации, строение имеет три этажа, и площадь возгорания составляет 1000 кв. м. Представители оперативных служб уточнили, что пламя охватило здание психиатрической больницы № 5. В операции по ликвидации огня участвуют 44 человека и 11 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в поселке Первомайский Московской области загорелся металлический ангар.