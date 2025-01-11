В подмосковном поселке Первомайский загорелся склад

Пожар охватил площадь 2100 кв. метров.

Борьбу с огнем вели 50 специалистов, также было привлечено 18 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Открытое горение удалось ликвидировать.

Спасателям МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседнее помещение.

На площадь 700 кв. метров обрушилась кровля.

Ранее сообщалось о том, что утренний пожар устроил переполох в жилом доме в Новокузнецке.