На Кубани отправили в СИЗО мужчину, забившего камнем трехлетнюю дочь

Журналисты сослались на информацию, полученную от Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Мужчина проживал отдельно от своей супруги и дочери. Он обитал в Кавказском районе, а жена и ребенок — в Тихорецком районе. 19 сентября он забрал дочку к себе домой, но позже заявил, что ее похитили неизвестные. Позже мужчину обвинили в том, что он сам убил камнем собственную дочь. Теперь суд взял его под арест на срок в два месяца.

В ориентировке, которая была распространена во время розыска малолетней, говорилось, что она не может самостоятельно ходить из-за ДЦП. Она также не могла разговаривать.

