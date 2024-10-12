Украинские беспилотники нанесли ущерб домам в Краснодарском крае

Ночью в Краснодарском крае были повреждены жилые дома в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Несмотря на материальные убытки, среди населения пострадавших нет.

«Из-за атаки беспилотников киевского режима минувшей ночью в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей. К счастью, среди людей пострадавших нет», — написал Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Славянске-на-Кубани пострадали крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске атака привела к выбиванию стёкол в одном из жилых домов, а также к повреждению и возгоранию легкового автомобиля, который удалось оперативно потушить.

Губернатор подчеркнул, что объекты инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме, а главы муниципалитетов займутся восстановлением повреждённого имущества жителей.

Напомню, ранее в Крымском районе Краснодарского края была объявлена угроза атаки беспилотников.