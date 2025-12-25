На Кубани вынесли приговор в 18,5 лет строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней

Суд в Краснодарском крае вынес суровый приговор 33-летнему жителю станицы Михайловской, признанному виновным в совершении тяжких преступлений сексуального характера против несовершеннолетней. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, мужчина осужден к 18,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что злоумышленник совершал преступления в отношении малолетней девочки на протяжении длительного периода — с июня 2020 года по май 2025 года. Все это время он систематически подвергал ребенка сексуальному насилию, нанося непоправимый вред ее физическому и психическому здоровью.

На период проведения доследственной проверки и расследования уголовного дела подозреваемый был заключен под стражу в качестве меры пресечения, что исключило возможность продолжения его преступных действий и давления на потерпевшую сторону. Окончательный приговор суда отражает тяжесть содеянного и служит мерой не только наказания, но и защиты общества от опасного рецидивиста.