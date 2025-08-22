В Петербурге мужчину с Кубани обвинили в изнасиловании мальчика

В Санкт-Петербурге начато уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетним. Как сообщил телеграм-канал «Конкретно.ру», в полицию обратился 58-летний петербуржец, заявивший об изнасиловании его внука.

По словам мужчины, преступление было совершено в 2024 году, когда мальчику было 11 лет. Предполагаемым насильником является 46-летний уроженец Краснодарского края.

В настоящее время ведется следствие. Дело возбуждено по статье 132 части 4 УК РФ, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что женатый бизнесмен пытался изнасиловать 15-летнюю девочку в небе.