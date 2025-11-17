На Кубани женщина потребовала уволить главного врача районной больницы после трагедии с сыном

В Краснодарском крае разгорается серьезный скандал, связанный с гибелью младенца. Местная жительница публично обвинила врачей Каневской районной больницы в халатности, приведшей, по ее мнению, к смерти ее новорожденного сына. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

Со слов 36-летней матери, ее ребенку было всего три недели от роду, когда у него возникли проблемы со здоровьем. Женщина немедленно доставила младенца в медучреждение, однако там, как утверждается, малышу не была оказана своевременная и квалифицированная помощь. По версии россиянки, медицинский персонал на протяжении нескольких часов игнорировал стремительное ухудшение состояния мальчика.

Среди конкретных претензий — неправильная установка медицинского оборудования и задержка с вызовом санитарной авиации, которую удалось организовать лишь после того, как семья привлекла свои связи. Кроме того, по словам матери, в выходной день в больнице отсутствовали профильные специалисты, а вызванный взрослый реаниматолог заявил, что ребенка «потревожили зря», поскольку тот дышит самостоятельно.

Пережив трагическую потерю, женщина направила официальные заявления в прокуратуру, Следственный комитет и МВД с требованием провести тщательную проверку. Она настаивает на увольнении главного врача и ряда заведующих отделениями, а также на привлечении их к ответственности за бездействие и халатное отношение к пациентам.

Ранее сообщалось, что в кубанской больнице школьницу с двумя переломами отправили домой.