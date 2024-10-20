На Кубу надвигается ураган «Оскар»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил о серьезной подготовке к приближающемуся урагану «Оскар». Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам Бермудеса, власти уже начали работу по защите населения и экономической обстановки в разных регионах страны. Он отметил, что особое внимание уделяется ситуации в энергетике, чтобы минимизировать последствия урагана.

Согласно прогнозам метеорологов, циклон «Оскар» должен приблизиться к восточной части Кубы в понедельник, 21 октября, после чего он может повернуть обратно в сторону Багамских островов и Атлантики.

По данным Национального центра ураганов США, «Оскар» станет ураганом первой категории с ветрами, развивающими скорость до 130 км в час. Отмечается, что ураган создает серьезную угрозу для восточной Кубы и соседних островов.

Власти призывают население соблюдать осторожность и следить за обновлениями информации об урагане.

Ранее сообщалось, что до 20 октября на Кубе не будут работать образовательные учреждения из-за урагана. Власти страны также ввели запрет на проведение развлекательных и культурных мероприятий.