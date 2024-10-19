Десять миллионов жителей Кубы остались без света

Из-за выхода из строя теплоэлектростанции в Матансасе без электричества остались 10 млн жителей Кубы. Об этом на своей странице в соцсети сообщает Министерство энергетики и горной промышленности страны

До 20 октября на Кубе не будут работать образовательные учреждения, также введен запрет на проведение ещено проводить развлекательные и культурные мероприятия.

Постоянные веерные отключения света в стране связаны с износом инфраструктур, дефицитом топлива и пвыошенным спросом, пояснил премьер-министр Мануэль Марреро

По словам кубинских чиновников, из-за сильного ветра и штурмового моря под влиянием урагана «Милтон» парализовали страна не может доставлять топливо с находящихся в море судов свои электростанции.

Ранее Шмыгаль заявил о бедственном положении тепловой энергетики Украины перед зимой.