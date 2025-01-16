Прокуратура выложила фото трагедии под Дмитровом, где в ДТП с автобусом погибли три человека

На одном из участков дороги в Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МВД России по Московской области.

По информации, полученной из официальных источников, дорожно-транспортное происшествие случилось в Дмитровском районе примерно в 18:30 в четверг, 17 января, на 81-м километре трассы А-104, соединяющей Москву, Дмитров и Дубну.

Согласно данным, полученным от компетентных органов, водитель автомобиля Audi совершил манёвр, который привел к выезду на встречную полосу движения, что в свою очередь привело к столкновению с автобусом.

«Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По факту смертельной аварии работники подмосковной прокуратуры начали проверку.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП в Солнечногорске.