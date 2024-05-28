На ликвидацию крупного лесного пожара под Дмитровом ушло почти 12 часов
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
В Орудьевском участковом лесничестве в Подмосковье произошел крупный лесной пожар, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Системы видеомониторинга зафиксировали в двух километрах от деревни Быково возгорание площадью один гектар. На место незамедлительно направили свыше шестидесяти человек личного состава лесопожарных формирований и тридцать единиц техники.
Впоследствии огонь распространился на площади 6,4 гектара. На ликвидацию пожара ушло почти двенадцать часов. Причиной возгорания стал человеческий фактор.
Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в подмосковных Люберцах пострадал один человек.