На машины в Кисловодске рухнула стена

В Кисловодске днем понедельника, 24 июля, произошло ЧП. Глава города Евгений Моисеев уточнил в своем официальном канале , что обрушилась подпорная стена.

Она успела повредить несколько машин. По уточненным данным, возле дома №4е (по Промышленной улице) случился прорыв газовой трубы, а позже обвалилась и стена.

К счастью, пострадавших и жертв в результате ЧП нет, на месте работают пожарные и спасатели. Рядом с местом инцидента стояло шесть машин, четыре из них получили повреждения по итогу.

Ранее мы рассказали о смертельной аварии в Новосибирской области, где погибли трое. Подробности в материале.