На месте крушения Ан-24 в Амурской области нашли «черные ящики»

Самописцы разбившегося в Амурской области Ан-24 обнаружены и доставлены в Москву для расшифровки, передает телеграм-канал «112».

Трагедия, произошедшая 24 июля, унесла жизни 48 человек — шести членов экипажа и 42 пассажиров, среди которых было пятеро детей.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) совместно с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзором) начала проверку авиакомпании «Ангара», эксплуатировавшей разбившийся самолет. Ведомства изучат соблюдение Федеральных авиационных правил, и если будут выявлены критические нарушения, перевозчику может грозить запрет на полеты.

Тем временем Министерство транспорта России сообщило, что семьям погибших окажут материальную поддержку. Родственники жертв трагедии получит не менее 5 млн руб., 2 млн из которых выплатят страховые компании, еще 2 млн — авиакомпания и 1 млн добавят региональные власти.

Катастрофа произошла накануне в 15 км от аэропорта Тынды. Расследованием занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) при участии специалистов Росавиации. Пока официальных версий причин трагедии не названо — ключевые данные ожидаются после анализа записей «черных ящиков».

Ранее RT назвало причину, по которой разбившийся в Приамурье Ан-24 ушел на второй круг.