Стала известна причина, по которой потерпевший крушение Ан-24 ушел на второй круг вместо посадки

Разбившийся под Тындой пассажирский самолет ушел на второй круг из-за слишком низкой облачности в районе аэродрома. Об этом сообщило издание RT в своем телеграм-канале со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов.

Воздушное судно пыталось совершить посадку, но экипажу пришлось отказаться от этой попытки из-за сложных погодных условий.

«Экипаж разбившегося в Амурской области Ан-24 перед крушением передал информацию об уходе на второй круг из-за низкой облачности», — указали журналисты.

Почти сразу после этого связь с самолетом пропала. Судя по всему, он не успел набрать высоту, в результате чего столкнулся со склоном сопки. Обломки борта разбросало по площади порядка одного гектара.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае и Амурской области объявлен трехдневный траур из-за этой катастрофы. В регионах отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, во всех церквях Благовещенской епархии пройдут панихиды в память о погибших во время трагедии.