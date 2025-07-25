Стала известна причина, по которой потерпевший крушение Ан-24 ушел на второй круг вместо посадки
RT: разбившемуся Ан-24 пришлось уйти на второй круг из-за низкой облачности
Разбившийся под Тындой пассажирский самолет ушел на второй круг из-за слишком низкой облачности в районе аэродрома. Об этом сообщило издание RT в своем телеграм-канале со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов.
Воздушное судно пыталось совершить посадку, но экипажу пришлось отказаться от этой попытки из-за сложных погодных условий.
«Экипаж разбившегося в Амурской области Ан-24 перед крушением передал информацию об уходе на второй круг из-за низкой облачности», — указали журналисты.
Почти сразу после этого связь с самолетом пропала. Судя по всему, он не успел набрать высоту, в результате чего столкнулся со склоном сопки. Обломки борта разбросало по площади порядка одного гектара.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае и Амурской области объявлен трехдневный траур из-за этой катастрофы. В регионах отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, во всех церквях Благовещенской епархии пройдут панихиды в память о погибших во время трагедии.