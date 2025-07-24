Трагедия в Приамурье: Ан-24 разбился на склоне горы, выживших не обнаружили

Фюзеляж самолета Ан-24, пропавший во время рейса из Благовещенска в Тынду, обнаружен на склоне горы в 15 км от города. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он также сообщил об открытии горячей линии при Главном управлении МЧС России по Амурской области, по которой родственники пассажиров и членов экипажа могут узнать информацию об инциденте. Телефон для связи — 8 (4162) 53-99-99.

Как уточняет РИА Новости, по предварительным данным, выживших среди находившихся на борту нет.

Поисковая операция велась с привлечением вертолета Ми-8. Местность, где произошло крушение, труднодоступна, из-за чего работа спасателей значительно усложнена. Уточняется, что осмотр с воздуха показал, что шансов найти живых практически нет, однако окончательные выводы будут сделаны после наземного обследования.

На борту разбившегося Ан-24, по данным телеграм-канала Baza, находились 49 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Причины катастрофы пока не установлены, на месте работают специалисты.

Ранее сообщалось, что на территорию университетского кампуса в столице Бангладеш упал самолет.