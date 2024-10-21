На месте крушения самолета в Судане обнаружили паспорт авиаинженера из Башкирии

Вторым гражданином РФ, находившимся на борту сбитого в Судане Ил-76, предположительно был 33-летний Антон Селиванец, авиаинженер из Башкирии. Его паспорт был обнаружен на месте крушения в Северном Дарфуре, сообщает SHOT.

По предварительной информации, Антон Селиванец вместе с Виктором Грановым летел ремонтировать самолет ОАЭ с военной помощью, который неудачно приземлился в Западном Кордофане в начале октября.

На борту грузового самолета были найдены запасные части и инструменты для проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось о том, что в Судане сбили самолет, на борту которого могли быть россияне.