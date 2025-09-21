На месте прошлогодней трагедии в Уссурийске вновь загорелся склад с хозтоварами

Крупный пожар произошел в Уссурийске, где загорелся склад с хозяйственными товарами, сообщило МЧС России. Огонь охватил площадь 1,2 тыс. кв. метров.

На место происшествия выехали спасатели — в тушении огня участвуют 53 специалиста и 16 единиц специальной техники, включая пожарный поезд. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Проводится проверка.

По данным СМИ, пожар такого масштаба в Уссурийске — не первый. Практически год назад в этой местности также загорелись склады — ситуацию осложняла детонация баллонов с газом. Тогда огонь охватил площадь 3 тыс. кв. метров. В результате инцидента погиб один человек.

