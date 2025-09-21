В российском регионе частично обрушилась школа
В Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение здания средней общеобразовательной школы №5, сообщило управление МЧС по региону.
Информация о чрезвычайном происшествии (ЧП) поступила в оперативные службы в 10:40 по местному времени. По предварительным данным, в момент обрушения людей в пострадавшей части здания не было.
На месте инцидента начали работу сотрудники спецслужб, правоохранительных органов и скорой медицинской помощи. Прокуратура организовала проверку. Для координации действий на место выехал исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора.
Известно, что здание школы было построено в 1930-х годах. Что стало причиной инцидента, неизвестно. Как сообщили очевидцы, сначала прогнулась крыша, а затем обрушилось само здание учебного заведения.
