В российском регионе частично обрушилась школа

Информация о чрезвычайном происшествии (ЧП) поступила в оперативные службы в 10:40 по местному времени. По предварительным данным, в момент обрушения людей в пострадавшей части здания не было.

На месте инцидента начали работу сотрудники спецслужб, правоохранительных органов и скорой медицинской помощи. Прокуратура организовала проверку. Для координации действий на место выехал исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора.

Известно, что здание школы было построено в 1930-х годах. Что стало причиной инцидента, неизвестно. Как сообщили очевидцы, сначала прогнулась крыша, а затем обрушилось само здание учебного заведения.

