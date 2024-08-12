На минувшей неделе в ДНР число раненых было максимальным с начала июля

За минувшую неделю, с 5 по 11 августа, в ДНР погибло пять мирных жителей, еще 38 получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

По ее данным, большее число раненых было зафиксировано только в первую неделю июля, когда пострадали 67 человек.

С начала 2024 года в результате ударов со стороны ВСУ в республике погибли 243 человека, еще 1003 мирных жителя были ранены.

Сегодня, 12 августа, мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Был ранен мирный житель.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды российской армии вошли в Торецк в ДНР.