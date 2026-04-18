На нефтебазе в Тихорецке вспыхнул пожар

В Краснодарском крае произошло возгорание на территории нефтебазы в Тихорецке. К ликвидации пожара привлечены крупные силы спасателей, пострадавших нет.

По информации регионального оперативного штаба, пожар вспыхнул 18 апреля на одном из объектов нефтяной инфраструктуры в Тихорецке. На место оперативно прибыли подразделения экстренных служб.

В тушении задействованы сотрудники МЧС России, а также значительное количество техники. Всего в работах участвуют 224 человека и 56 единиц спецтехники.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не получил травм. Специалисты продолжают ликвидацию огня и контролируют обстановку.

Ранее, 16 апреля, аналогичный инцидент произошел в морском порту Туапсе. После ночной атаки беспилотников на территории терминала возник пожар. Тогда к устранению последствий привлекли более 150 специалистов и около 50 единиц техники.

В настоящее время причины возгорания в Тихорецке уточняются.

До этого стало известно, что военэксперт раскрыл, почему чем меньше американских ракет, тем опаснее удары по РФ.