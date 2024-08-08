На нескольких станция Курской области закрыты вокзалы

Вокзалы в Курской области на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров в связи с военными действиями. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили сотрудники Московской железной дороги.

«Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров», — подчеркнули в транспортной службе.

Известно, что в остальных районах поезда ходят в штатном режиме. Билеты до закрытых станций можно вернуть.

На станциях введены особые меры: сотрудники вокзалов проводят дополнительные проверки, работников инструктируют о правилах действия для усиления безопасности.

В Курской области введен режим ЧС.

Ранее стало известно о том, что в Сети появилось видео с уничтожением дронов в Курской области. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, видно, как российская армия сбила два украинских беспилотника «Баба Яга».