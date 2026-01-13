На новогодних праздниках в Крыму произошло 19 аварий с тремя погибшими

Новогодние праздники в Крыму омрачила серия трагических событий на дорогах. По данным местной Госавтоинспекции, за этот период произошло 19 аварий, унесших жизни трех человек и травмировавших еще 21, среди пострадавших оказались двое детей. Об этом сообщает «Крым 24».

Несмотря на печальную статистику, начальник отдела ДПС Сергей Добровичан отметил положительную динамику — в этом году число происшествий снизилось по сравнению с прошлым. Однако причины, стоящие за цифрами, остаются тревожными и узнаваемыми. Большинство аварий стали следствием прямых нарушений ПДД: выезды на встречную полосу и наезды на пешеходов. Отдельно были выделены два случая в Ялте, где водители не пропустили людей на нерегулируемых переходах, и инцидент в Белогорском районе, где пешеход погиб, переходя дорогу в неположенном месте.

Самым резонансным стало ДТП в Кировском районе, где водитель, выехавший на встречную полосу, хоть и был оперативно доставлен в больницу, но скончался в течение суток. Этот случай наглядно показывает, как одно рискованное решение на дороге может привести к необратимым последствиям.

Таким образом, праздничная статистика Крыма выявила главную проблему не в состоянии дорог, а в поведении участников движения. Итог этих дней — горькое напоминание о том, что даже на фоне общего снижения аварийности, халатность и пренебрежение правилами продолжают стоить людям здоровья и жизней. Каждое из этих происшествий стало результатом выбора, который можно и нужно было сделать иначе.

