Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ

Инженер Запорожской АЭС стал фигурантом дела о покушении на сотрудников МАГАТЭ. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сергей Потынга является инженером Запорожской атомной электростанции. Стало известно, что его обвиняют в попытке нападения на работников МАГАТЭ по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно расследованию, он должен был осуществить взрыв на АЭС, чтобы нанести серьезный удар по репутации Российской Федерации на международной арене.

В связи с этим Потынге инкриминируются преступления, связанные с участием в террористической организации, покушением на совершение теракта и незаконным обращением со взрывчатыми веществами. Ожидается, что суд продлит его арест и назначит дату для рассмотрения дела по существу.

По информации следователей, Потынга присоединился к террористической группе в марте 2023 года. Он вел изучение автомобилей для организации теракта по заданию куратора.

Фигурант дела получил данные о местонахождении взрывного устройства. Однако он не смог завершить задуманное, так как взрывчатку вовремя обнаружили. В декабре 2023 года Потынгу задержали правоохранительные органы.

Ранее Иран официально уведомил МАГАТЭ об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля.