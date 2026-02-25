На Ольхоне из-за ледовых трещин застряли три тысячи туристов, включая иностранцев

Около трех тысяч туристов, включая 258 иностранных граждан, оказались заблокированы на острове Ольхон — самом крупном острове Байкала. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Причина — опасные становые трещины, достигшие длины до 10 метров, которые сделали традиционный путь из Куртукского залива до Иркутской губы непригодным для безопасного проезда.

Сейчас власти региона обсуждают выбор места для новой ледовой переправы, которая соединит остров с материком. Специалисты предложили открыть дорогу с выходом в залив Хул.

Обустроить путь по льду рассчитывают за три дня, после чего специальная комиссия оценит его безопасность. Переправа будет работать только в светлое время суток.

Пока идет подготовка, между Ольхоном и берегом курсируют шесть судов на воздушной подушке, которые перевозят людей. Туристы, по данным Кобзева, обеспечены достаточным запасом еды и лекарств, паники нет.

Эта ситуация произошла вскоре после трагического инцидента на Байкале, когда со дна озера подняли тела семи туристов из Китая и водителя утонувшего автомобиля УАЗ. Путешественники как раз ехали с Ольхона на берег и провалились под лед.

Ранее сообщалось, что на Байкале ввели запрет на выезд на лед после гибели туристов.