На остров Пасхи обрушились волны цунами после землетрясения на Камчатке

После того как было объявлено цунами из-за сильного землетрясения на Камчатке, на берега острова Пасхи накатили волны, достигающие 70 см в высоту, сообщило агентство Reuters.

В связи с угрозой все службы быстрого реагирования были мобилизованы. Около тысячи человек, включая местных жителей и отдыхающих, были эвакуированы в зоны безопасности в превентивном порядке.

Ранее сообщалось, что цунами, вызванное мощным землетрясением у берегов Камчатки, достигло Перу. Власти страны предупредили о волнах высотой до 1,86 метра.