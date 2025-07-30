Цунами с Камчатки добралось до Перу

Цунами, вызванное мощным землетрясением у берегов Камчатки, достигло Перу. Власти страны предупредили о волнах высотой до 1,86 метра. Об этом сообщило РИА Новости.

После землетрясения магнитудой 8,7 у берегов Камчатки — самого сильного с 1952 года — в Тихом океане образовалось цунами. Волны преодолели тысячи километров и добрались до побережья Перу. Национальный центр по чрезвычайным ситуациям страны сообщил, что высота волн может колебаться от 0,78 до 1,86 метра.

Ожидается, что волны будут прибывать до вечера по московскому времени. Власти призвали жителей прибрежных районов сохранять бдительность, хотя серьезных разрушений не прогнозируют.

Помимо основного толчка, за ним последовали еще два землетрясения магнитудой выше 5,0 у Курильских островов, что усилило угрозу цунами в регионе.

Ранее ООН предложила помощь в ликвидации последствий камчатского землетрясения.