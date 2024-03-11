На острове Русский подросток не справился с управлением и опрокинул машину

17-летний житель Владивостока сел за руль автомобиля, усадил туда пассажиров и отправился в путь. Итог поездки – три человека в больнице.

Несовершеннолетний парень решил прокатиться по Владивостоку. Он усадил в салон машины Subaru Impreza двух человек, и поехал на остров Русский. Там он не справился с управлением, в результате чего машина выскочила с дороги, угодила в кювет и перевернулась.

«Виновник автоаварии, 15-летняя пассажирка и 17-летний пассажир госпитализированы», - сообщили по этому поводу в полиции.

По данному факту уже возбуждено административное дело. Соответствующие службы уже начали проводить проверку по этому инциденту. По ее итогам может быть возбуждено и уголовное дело.

Ранее двое несовершеннолетних девушек попали под машину на пешеходном переходе в Москве. Они пересекали бульвар Ушакова, и 66-летний водитель не заметил их. 16-летние подростки угодили в итоге в больницу.