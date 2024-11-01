На перегоне Казанского направления МЖД произошло возгорание релейных шкафов

На перегоне Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло возгорание релейных шкафов, как сообщила компания. Причиной инцидента стало, по предварительным данным, вмешательство неизвестных лиц.

В результате данного происшествия поезда в обоих направлениях движутся с нарушениями установленного расписания. МЦД-3 курсирует с увеличенными интервалами.

По информации пресс-службы, в 5:23 на участке Люберцы — Перово-1 произошло возгорание релейных шкафов, предположительно, из-за вмешательства сторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В связи с необходимостью ликвидации огня и проведения восстановительных работ на данном участке скорость движения поездов снижена.

МЖД также отметила, что за вмешательство в функционирование железной дороги предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области. По информации, пострадал один человек. Им оказался работник локомотивных бригад.