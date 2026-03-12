На Пхукете самолет жестко сел на взлетную полосу, из-за чего тысячи туристов оказались в ловушке

По информации источника, лайнер Boeing 737 индийской авиакомпании Air India Express при заходе на полосу буквально взбороздил ее поверхность. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как после первого касания с землей борт подскакивает и с силой врезается во взлетно-посадочную полосу (ВПП) передней стойкой шасси. Торможение сопровождалось риском разрушения машины.

В результате инцидента аэропорт был закрыт для приема и отправки рейсов. Из-за этого около 18 тысяч пассажиров не смогли ни покинуть остров, ни прилететь на него. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего, а аэропорт Пхукета постепенно возвращается к работе.

Ранее сообщалось, что застрявших на Мальдивах и в Таиланде туристов вывезут 13 дополнительными рейсами.