На Пхукете самолет жестко сел на взлетную полосу, из-за чего тысячи туристов оказались в ловушке
«База»: около 18 тысяч пассажиров не могут покинуть Пхукет из-за ЧП с лайнером
Международный аэропорт Пхукета оказался парализован почти на сутки из-за жесткой посадки пассажирского самолета, передает телеграм-канал «База».
По информации источника, лайнер Boeing 737 индийской авиакомпании Air India Express при заходе на полосу буквально взбороздил ее поверхность. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как после первого касания с землей борт подскакивает и с силой врезается во взлетно-посадочную полосу (ВПП) передней стойкой шасси. Торможение сопровождалось риском разрушения машины.
В результате инцидента аэропорт был закрыт для приема и отправки рейсов. Из-за этого около 18 тысяч пассажиров не смогли ни покинуть остров, ни прилететь на него. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего, а аэропорт Пхукета постепенно возвращается к работе.
Ранее сообщалось, что застрявших на Мальдивах и в Таиланде туристов вывезут 13 дополнительными рейсами.