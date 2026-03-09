Из тайского плена: 13 дополнительных рейсов вывезут россиян из Бангкока и Пхукета

Российские туристы, оказавшиеся в затруднительном положении в Таиланде и на Мальдивах из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, смогут вернуться домой в ближайшие недели. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 13 по 28 марта будут организованы дополнительные вывозные рейсы по этим популярным направлениям.

«Аэрофлот» объявил о выполнении прямых рейсов из Бангкока, Пхукета и Мале в Москву и обратно. Согласно данным перевозчика, с 13 по 28 марта запланировано 13 дополнительных парных рейсов. Они будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350, что позволит предложить пассажирам дополнительно 6086 кресел на таиландском направлении и 4020 кресел — на мальдивском.

Продажа билетов на все дополнительные рейсы уже открыта.

Помимо «Аэрофлота», прямое авиасообщение между Россией и Таиландом также обеспечивают S7 Airlines, AZUR air и Nordwind Airlines. В АТОР обратили внимание, что стоимость билетов на вывозные рейсы остается высокой — порой цена перелета в одну сторону оказывается значительно дороже, чем обычный билет туда-обратно.

Для туристов, которым требуется больше времени на возвращение, власти Таиланда пошли навстречу: им разрешено продлить срок пребывания в стране. Консульские службы РФ оказывают гражданам необходимую поддержку.

Ранее адвокат Яхудин посоветовал застрявшим в ОАЭ россиянам готовиться к суду.