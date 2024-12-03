На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело 496 взрывов

За последние 24 часа на территории Запорожской области, контролируемой Вооруженными силами Украины, было зафиксировано 496 взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом руководитель местной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что последствия атак затронули несколько объектов инфраструктуры, однако не уточнил, какие именно цели были поражены.

Министерство обороны России утверждает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанным с ними инфраструктурным сооружениям.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в пригороде Сум в районе баз, где дислоцируются боевики ВСУ.