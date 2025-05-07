На подлете к Москве сбили еще пять украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили еще пять вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава российской столицы подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы.

В среду, 7 мая, российские силы ПВО отразили атаку 18 украинских беспилотников — ночью над российской столицей сбили девять БПЛА, столько же — вечером в этот день.

Украинские вооруженные формирования продолжают осуществлять атаки с использованием БПЛА. Российские силы ПВО постоянно работают над обнаружением и нейтрализацией таких беспилотных атак.

Министерство обороны РФ регулярно информирует об оперативной обстановке в связи с попытками киевского режима посеять панику среди российских граждан.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.