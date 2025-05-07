Аэропорт Домодедово временно прекратил прием и отправку самолетов

В московском аэропорту Домодедово вечером 7 мая ввели очередные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Вечером 7 мая в одном из крупнейших аэропортов столицы Домодедово был временно остановлен прием и выпуск воздушных судов. С 19:15 по московскому времени воздушное пространство над аэропортом оказалось ограничено, о чем сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Причина таких ограничений официально не уточняется, однако подобные меры чаще всего вводятся по соображениям безопасности, например, при угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. В последние дни такие эпизоды уже фиксировались в ряде аэропортов России.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта. Сколько продлится ограничение, на момент публикации не сообщается.

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