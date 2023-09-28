На подмосковной станции Серпухов состоялся рейд по безопасности пассажиров

На крупной железнодорожной станции Серпухов прошел специальный рейд, направленный на улучшение безопасности пассажиров.

Состав участников был очень представительным. В рейдовую группу вошли сотрудники администрации округа, транспортной полиции, административно-пассажирской инспекции, штаба гражданской обороны, дружинники, волонтеры. Как отметила главный эксперт отдела транспортного обслуживания населения и связи администрации Серпухова Анна Калашникова, пассажирам были розданы агитационные материалы.

Добавим, с начала учебного года в учебных заведениях возобновились «пятиминутки» — лекции, где детям рассказывают о правилах безопасности на железной дороге.

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается газификация по губернаторской программе.