«На полу много крови»: в свердловском Каменске-Уральском произошла стрельба в ТЦ

В торговом центре «Мегамарт» в Каменске-Уральском, расположенном в Свердловской области, произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Валерия Горелых, главу пресс-службы областного ГУ МВД РФ.

Полиция уже установила личности участников инцидента — это два местных жителя, родившиеся в 1977 и 1981 годах. Оба пострадавших были доставлены в местную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

У одного из мужчин ножевое ранение, у другого — огнестрельное. На первом этаже торгового центра обнаружено значительное количество крови.

Сразу после инцидента на место происшествия была направлена усиленная следственно-оперативная группа территориального отдела внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который выстрелил в охотников в Талдоме.