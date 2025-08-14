На популярных пляжах Таиланда обнаружили мазут и загрязнения

Нефтяное загрязнение в виде мазута было обнаружено на известных среди российских туристов пляжах Таиланда, таких как Май Као, Най Янг и Банг Тхао. Фотографии загрязненных участков опубликовали в телеграм-канале Mash.

Согласно информации, мазут загрязнил западное побережье популярного курортного направления. Вероятной причиной называют утечку из нефтеналивного оборудования во время загрузки танкера в акватории Андаманского моря.

Отдыхающие начали сообщать о загрязнениях на пляжах около двух недель назад. Морской департамент Таиланда заявил, что взял ситуацию под свой контроль.

