Туристам рассказали, что будет за купание в опасных зонах Анапы

Власти Анапы отказались от наказаний для туристов, купающихся в опасных зонах после разлива мазута. Такое заявление сделали представители оперативного штаба по ликвидации последствий экологического инцидента.

Меры принуждения заменены системой информирования — теперь постояльцы отелей подписывают документы об ознакомлении с правилами безопасности. Туристов не станут штрафовать за купание на потенциально небезопасных штрафах, но предупредят о рисках.

Пока оперативный штаб продолжает мониторить состояние воды, туристические операторы советуют гостям Анапы учитывать текущие ограничения при планировании отдыха.

Примечательно, что после инцидента с разливом нефтепродуктов в море многие туристы отказались от отдыха в Анапе, предпочтя соседние курорты – Геленджик, Архипо-Осиповку и другие.

Ранее сообщалось, что в Анапе туристов при заселении в отели обязали письменно отказываться от купания в море.