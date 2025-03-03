На пороховом заводе в Перми произошел пожар
РИА Новости: пожар на пороховом производстве в Перми обошелся без пострадавших
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Стало известно, что на пороховом заводе, который расположен в Перми, произошло возгорание. Пожар быстро локализовали. Об этом сообщило РИА Новости.
Ранее в Сети появилась информация, что на территории порохового завода в Перми виден густой дым, временами слышны хлопки. Позже появились официальные данные от Министерства территориальной безопасности Пермского края.
«Пожар был локализован в 19.15, опасности нет», — сообщили представители ведомства.
Там также отметили, что от возгорания никто не пострадал.
Ранее сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе.