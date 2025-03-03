В Уфе полностью потушили пожар на НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Уфе полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Башкортостан.

Ранее на предприятии произошел пожар, предварительно, в районе печи сжигания. Технические процессы могли стать причиной возникновения возгорания.

На месте инцидента работали специалисты МЧС. Открытое горение удалось ликвидировать к 5:31 мск. Кроме того, были проведены лабораторные замеры воздуха, которые показали отсутствие превышения содержания вредных веществ.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров также прокомментировал ситуацию, отметив, что на месте возгорания следов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружено не было. Как отметили в МЧС республики, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошел пожар на складе с пластиковой продукцией. По данным МЧС, площадь пожара составила 9,5 тыс. кв. м.