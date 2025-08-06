На производстве в Великом Новгороде мужчине оторвало голову

В Великом Новгороде на предприятии по переработке макулатуры произошла трагедия — рабочий погиб, получив смертельную травму головы во время прессования отходов. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщает РИА Новости.

На предприятии в Великом Новгороде разыгралась страшная драма — рабочий погиб во время работы на станке для прессования макулатуры. По предварительным данным, мужчина получил травму головы, несовместимую с жизнью, и скончался на месте.

Прокуратура Новгородской области уже начала проверку. Надзорное ведомство оценит, соблюдались ли на производстве нормы охраны труда. По информации правоохранительных органов, у рабочего буквально оторвало голову — настолько мощным оказался механизм пресса.

Ожидается, что проверка прокуратуры выявит причины произошедшего и возможных виновных. Если нарушения подтвердятся, руководству предприятия могут грозить крупные штрафы и уголовная ответственность.

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