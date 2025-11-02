На протяжении одного часа: над Крымом и рядом с ним перехватили четыре беспилотника ВСУ

Утром воскресенья, 2 ноября, украинская армия продолжала попытки атаковать Республику Крым. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ снова пытались атаковать объекты, расположенные на российской территории.

«С 08.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Перехват был произведен над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. Над ними нейтрализовали по два вражеских БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на воскресенье, 2 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 164 дрона неприятеля. При этом над акваторией Черного моря было уничтожено 39 беспилотников.