На протяжении одной ночи: российская ПВО перехватила 40 украинских беспилотников

На протяжении ночи на среду, 5 ноября, российская противовоздушная оборона сбила над регионами России 40 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению ведомства, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и отбивала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные в микроблоге.

Над Воронежской областью было уничтожено 11 беспилотников. Над Ростовской областью сбили восемь БПЛА. Шесть дронов перехватили в Курской области. Столько же удалось нейтрализовать над территорией Республики Крым. Пять летательных аппаратов уничтожили в Брянской области. Над Белгородской и Орловской областями посбивали по два беспилотника.

Ранее Минобороны сообщило о 85 сбитых беспилотниках в ночь на 4 ноября. Больше всего БПЛА, 40 единиц, было перехвачено над Воронежской областью.