Российская ПВО сбила на протяжении ночи 85 украинских беспилотников

На протяжении ночи на вторник, 4 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 85 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия вела попытки атаковать объекты, которые находятся на территории России, но противовоздушная оборона эффективно отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Воронежской областью было уничтожено 40 беспилотников. Над Нижегородской областью сбили 20 БПЛА. 10 дронов перехватили в Белгородской области. Еще шесть удалось нейтрализовать в Курской области. Два летательных аппаратов уничтожили над территорией Республики Башкортостан, и столько же над Волгоградской областью. Один беспилотник сбили в Саратовской области.

Ранее Минобороны сообщило о 64 сбитых беспилотниках в ночь на 3 ноября. Больше всего БПЛА, 29 единиц, было перехвачено над Ростовской областью.