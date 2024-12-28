На работу аэропорта Казани введены временные ограничения

Казанский аэропорт временно работает в ограниченном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Его слова привел телеграм-канал «РБК. Новости».

Временные ограничения начали действовать 28 декабря в 6:00 по московскому времени.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — указал Кореняко.

За сутки до этого представитель Росавиации сообщал о временных ограничениях, которые вводились в аэропортах Казани и Сочи. Эти авиагавани на некоторое время прекращали прием и отправление авиарейсов. Тогда так же, как и сегодня, не говорилась причина, по которой были введены такие экстренные меры.