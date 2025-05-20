На рейсе из Владивостока произошла экстренная ситуация
Рейс Владивосток — Москва совершил аварийную посадку в Хабаровске
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В Хабаровском аэропорту совершил экстренную посадку самолет Airbus A330-300, следовавший рейсом из Владивостока в Москву, принадлежащий авиакомпании «АйФлай». Об этом проинформировала Дальневосточная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.
Согласно опубликованным данным, на борту воздушного судна находились 345 пассажиров. Сообщается, что посадка прошла успешно, без каких-либо происшествий.
В ведомстве также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, а самолет не получил видимых повреждений. Подчеркивается, что все аэропортовые службы сработали оперативно и в соответствии с установленными регламентами.
В настоящее время Хабаровская транспортная прокуратура осуществляет контроль за ходом доследственной проверки, которую проводит Восточное МСУТ СК России.
Ранее Росавиация заявила о готовности многих стран восстановить авиасообщение с Россией.